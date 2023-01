Michael Vogt en lice pour une médaille

Le Suisse Michael Vogt est en lice pour une médaille après les deux premières manches du bob à deux aux Championnats du monde à St-Moritz. Le Schwytzois occupe le troisième rang.

Après les deux médailles glanées aux Championnats d'Europe le week-end dernier, Michael Vogt et son pousseur Sandro Michel se trouvent dans les meilleures dispositions pour décrocher une médaille aux Mondiaux en Engadine. Et au moment de l'analyse, Vogt ne masquait pas une certaine déception: 'Si on nous avait dit avant la course que nous serions troisièmes, nous aurions été contents. Mais après la première manche...', relève le Schwytzois.

Effectivement, le duo helvétique a réussi une première descente proche de la perfection qui leur a permis de réaliser le meilleur temps. Sur le deuxième parcours, les Suisses n'ont malheureusement accompli que le sixième temps. Ils ont dû laisser la primauté aux deux bobs allemands de Johannes Lochner et du multimédaillé Francesco Friedrich. Le retard du bob helvétique sur le leader Lochner est déjà de 39 centièmes, l'avance sur l'Anglais Brad Hall, 4e, seulement de 9 centièmes.

Melanie Hasler a par ailleurs manqué le coche dans les deux premières manches de l'épreuve de monobob. L'Argovienne de 24 ans pointe au 6e rang, à 0''86 de la troisième marche du podium provisoire. Légèrement blessée à la main gauche, elle paye cher sa poussée catastrophique sur sa deuxième descente.

