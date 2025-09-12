Mike Powell suspendu par mesure de « sécurité »

Le recordman du monde du saut en longueur Mike Powell a été suspendu pour des raisons de 'sécurité', a indiqué l'unité d'intégrité de l'athlétisme vendredi.

L'Américain ne pourra pas se rendre aux Mondiaux qui débutent samedi à Tokyo, où il est entré dans l'histoire en 1991.

Mike Powell a été suspendu 'pour une durée indéterminée pour des raisons de sécurité', a écrit l'AIU, instance plus habituée à annoncer des suspensions d'athlètes pour dopage. L'AIU ne précise pas la raison de cette suspension mais détaille que Powell est interdit d'accès à 'toutes les activités liées à World Athletics, donc pas d'accréditation ni d'accès aux évènements et compétitions'.

Powell ne peut pas non plus avoir des entrées dans les fédérations nationales ni être invité à des évènements en lien avec World Athletics, précise l'instance.

Véritable légende de l'athlétisme depuis qu'il a battu le record du monde de la longueur (8m95) au terme d'un concours fou lors des Mondiaux de Tokyo en 1991, Mike Powell, désormais âgé de 61 ans, coache dans une université américaine. Il était jusque-là régulièrement présent sur les grandes compétitions d'athlétisme.

/ATS