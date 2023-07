Mityukov échoue en demi-finales du 100 m dos

Roman Mityukov n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 100 m dos aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le Genevois a pourtant signé un nouveau record de Suisse dans les demi-finales.

Le médaillé de bronze du 200 m dos des Européens 2021 a nagé en 53''32, améliorant ainsi de 0''23 la marque qui lui avait permis de se classer 4e aux Championnats d'Europe 2022 à Rome. Il avait réussi 53''57 en séries, manquant alors le record national pour 0''02.

Sixième d'une première demi-finale ultra-rapide et 10e de ces demi-finales, Roman Mityukov aurait dû réaliser 53''20 pour faire partie des huit finalistes. Sa prochaine échéance est prévue jeudi matin pour les séries du 200 m dos, sa discipline de prédilection.

En lice en demi-finales du 100 m brasse, Lisa Mamié a échoué plus nettement (13e, à 0''66 du top 8). La Zurichoise a nagé en 1'06''97, soit plus lentement qu'en séries (1'06''87) et loin de son record national (1'06''60). Elle abattra sa meilleure carte sur 200 m dos (séries jeudi), discipline dont elle est la championne d'Europe.

/ATS