Mityukov vit « une saison particulière »

Comme il en a pris l'habitude, Roman Mityukov ne se fixe pas d'objectif précis avant les Mondiaux en grand bassin de Singapour (27 juillet-3 août).

'C'est une saison particulière après des JO', lors desquels le Genevois s'était paré de bronze sur 200 m dos l'été dernier.

'Je ne sais pas vraiment où j'en suis par rapport à la concurrence internationale. Cela fait quasiment un an que je ne me suis pas mesuré à elle', souligne Mityukov, qui n'avait pas trop eu l'occasion de le faire lors des Mondiaux 2024 en petit bassin avec trois courses disputées seulement à Budapest en décembre.

'Je ne sais toujours pas ce que je faisais là-bas', rigole le Genevois, joint au téléphone par Keystone-ATS vendredi dernier. Aligné sur trois disciplines en Hongrie (100 et 200 dos, 100 libre), il avait été éliminé à chaque fois dès les séries. 'Je voulais rentrer le plus vite possible pour m'entraîner', souligne-t-il.

'J'emmagasine de l'énergie'

'Je n'étais pas affûté, ça arrivait trop tôt pour moi dans la saison. J'ai coupé longtemps après les Jeux de Paris. Or, j'ai l'habitude de monter en puissance', rappelle Mityukov, qui n'a en outre pas l'habitude de nager en bassin de 25 mètres. 'Ca s'est transformé en mini-camp d'entraînement', glisse-t-il.

Depuis, il a eu tout loisir de préparer son seul 'vrai' grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde en bassin de 50 m. 'Je me réjouis d'y être', lâche le Genevois (25 ans le 30 juillet), dont le voyage en Asie était prévu ce mercredi.

'Je me sens très bien, tant physiquement que mentalement. Je relâche peu à peu le kilométrage', souligne-t-il. Les entraînements les plus durs sont derrière lui. 'Je me détends, j'emmagasine de l'énergie', explique Mityukov, qui devrait ne nager plus que 3 kilomètres quotidiennement lors des jours précédant son entrée en lice.

Si la mécanique est bien huilée, il faut en revanche toujours faire preuve de souplesse dans la planification. 'L'affûtage dépend de mes sensations. Clément (Bailly, son coach) sait mieux que moi si j'ai besoin de nager plus ou moins', précise-t-il.

'Pas trop se relâcher'

'Mais il en faut pas trop se relâcher, car il faudra tenir', rappelle Mityukov, qui s'alignera sur les trois distances du dos (50, 100 et 200 m) et éventuellement en relais. Sa première course individuelle est prévue le lundi 28 juillet, avec les séries du 100 m dos. Celles du 200 m, sa distance fétiche, sont prévues le 31.

Présent sur le podium du 200 m dos lors des trois dernières compétitions intercontinentales en grand bassin (bronze en 2023 et argent en 2024 aux Mondiaux, bronze olympique en 2024), le Genevois peut-il viser autre chose qu'un podium à Singapour? 'C'est vraiment dur de donner un objectif précis', coupe-t-il.

'Je suis confiant, je serai compétitif', rassure Roman Mityukov, 8e performeur 2025 sur 200 m dos avec les 1'55''64 réalisés lors des championnats de Suisse de Sursee début avril. 'Mais il faudra à coup sûr se battre, d'abord pour passer en demi-finale, puis pour aller en finale', souffle-t-il.

'Je devrai simplement faire ma course, sans me mettre de pression', lâche le 21e nageur le plus rapide de l'histoire dans la discipline. 'J'avais fait cette erreur aux Européens de 2022, où je voulais absolument l'or', mais où il avait dû digérer trois 4es places (100 et 200 m dos, 4x200 m libre). On ne l'y reprendra plus.

