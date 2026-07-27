Mondiaux: Les Suissesses s'inclinent en huitièmes

Les Suissesses ont connu l'élimination dès les 8es de finale du tournoi par équipes à l'épée ...
Mondiaux: Les Suissesses s'inclinent en huitièmes

Mondiaux: Les Suissesses s'inclinent en huitièmes

Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO

Les Suissesses ont connu l'élimination dès les 8es de finale du tournoi par équipes à l'épée des Mondiaux de Hong-Kong. Elles se sont inclinées 29-27 face à l'Italie mardi.

Vainqueures de Singapour lors de leur entrée en lice (45-41), Pauline Brunner, Angela Krieger, Fiona Hatz et Aurore Favre ont cependant montré une belle résistance face aux favorites transalpines. Menées 10-5 après quatre affrontements, elles sont revenues à 17 partout, notamment grâce aux belles performances de la Chaux-de-Fonnière Brunner face à Gaia Caforio (succès 4-0), puis de la Valaisanne Favre contre Rossella Fiamingo (6-4).

Mais Hatz s'est ensuite inclinée d'une touche face à la médaillée d'argent lors du tournoi individuel Giulia Rizzi, avant que Brunner ne concède la défaite sur le même écart lors de l'affrontement final.

Mercredi, l'équipe de Suisse masculine disputera la phase finale du tournoi par équipes. Les épéistes restent sur une décevante quatrième place lors des Championnats d'Europe en juin, mais ils pourront compter sur la forme actuelle du champion du monde individuel Lucas Malcotti.

/ATS
 

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