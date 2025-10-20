Mondiaux: Seifert et Langenegger en finale du concours général

Les Suisses Noe Seifert et Florian Langenegger se sont qualifiés pour la finale du concours ...
Mondiaux: Seifert et Langenegger en finale du concours général

Mondiaux: Seifert et Langenegger en finale du concours général

Photo: KEYSTONE/AP/Dita Alangkara

Les Suisses Noe Seifert et Florian Langenegger se sont qualifiés pour la finale du concours général des Mondiaux de Jakarta. Seifert a particulièrement brillé avec le deuxième rang des qualifications.

L'Argovien âgé de 26 ans n'a été devancé que par le Japonais Daiki Hashimoto, champion olympique à Tokyo en 2021. Langenegger a aussi convaincu avec la cinquième place parmi les 24 qualifiés pour la finale prévue mercredi.

Aucun Suisse n'a par contre obtenu une place pour les finales aux agrès. Seifert a fini neuvième aux barres parallèles et à la barre fixe, alors que Langenegger a aussi pris la neuvième place, mais au sol.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe du monde à Westmont: Ponti deuxième du 50 m papillon

Coupe du monde à Westmont: Ponti deuxième du 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 20.10.2025 - 08:15

National League: Ajoie et Bienne s'inclinent à l'extérieur

National League: Ajoie et Bienne s'inclinent à l'extérieur

Autres sports    Actualisé le 19.10.2025 - 16:40

Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Autres sports    Actualisé le 19.10.2025 - 06:57

Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Autres sports    Actualisé le 18.10.2025 - 14:21

Articles les plus lus

Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Autres sports    Actualisé le 18.10.2025 - 07:01

Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Autres sports    Actualisé le 18.10.2025 - 14:21

Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Autres sports    Actualisé le 19.10.2025 - 06:57

National League: Ajoie et Bienne s'inclinent à l'extérieur

National League: Ajoie et Bienne s'inclinent à l'extérieur

Autres sports    Actualisé le 19.10.2025 - 16:40

La championne du monde Ditaji Kambundji fêtée dans sa commune

La championne du monde Ditaji Kambundji fêtée dans sa commune

Autres sports    Actualisé le 15.10.2025 - 20:21

Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Autres sports    Actualisé le 18.10.2025 - 07:01

Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Brignone n'a toujours pas de date pour son retour sur les skis

Autres sports    Actualisé le 18.10.2025 - 14:21

Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Ponti 2e du 200 m papillon samedi à Westmont

Autres sports    Actualisé le 19.10.2025 - 06:57

Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière

Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière

Autres sports    Actualisé le 13.10.2025 - 13:13

Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen

Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen

Autres sports    Actualisé le 15.10.2025 - 15:05

La championne du monde Ditaji Kambundji fêtée dans sa commune

La championne du monde Ditaji Kambundji fêtée dans sa commune

Autres sports    Actualisé le 15.10.2025 - 20:21

Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Autres sports    Actualisé le 18.10.2025 - 07:01