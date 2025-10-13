Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen

La Fédération internationale des échecs (Fide) a apporté mercredi leur soutien à un nouveau ...
Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen

Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen

Photo: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT

La Fédération internationale des échecs (Fide) a apporté mercredi leur soutien à un nouveau concept de championnat du monde. Cela permettrait un retour du numéro un mondial Magnus Carlsen.

Préférant notoirement les formats rapides aux longues parties classiques, Magnus Carlsen a renoncé depuis 2023 à défendre le titre de champion du monde qu'il détenait depuis 2013, invoquant un manque de motivation. Dévoilé mercredi par la fondation Norway Chess, le nouveau concept, baptisé 'Total Chess World Championship Tour', comprendra quatre épreuves par an et désignera un champion combiné dans trois formats ('fast classic', soit un format classique accéléré, rapide et blitz).

Première édition en 2026

'Cela semble être une initiative mûrement réfléchie pour faire progresser le monde des échecs', a commenté le Norvégien de 34 ans, cité dans un communiqué de Norway Chess. 'Réunir plusieurs formats sous un même titre offrira une vision plus complète des forces des joueurs, tandis que les cadences de jeu correspondent mieux aux attentes des joueurs et du public d'aujourd'hui', a-t-il ajouté.

La Fide a également approuvé l'initiative. 'Nous considérons cela comme un excellent complément au Championnat du monde d'échecs traditionnel et prestigieux, où nous couronnons le champion incontesté des échecs classiques', a commenté le président de la Fide, le Russe Arkady Dvorkovich.

'Les deux championnats se compléteront mutuellement', a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Selon les organisateurs, une première édition pilote du 'Total Chess World Championship Tour' se tiendra à l'automne 2026, la saison complète du championnat étant prévue pour 2027.

/ATS
 

Actualités suivantes

Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière

Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière

Autres sports    Actualisé le 13.10.2025 - 13:13

Coupe du monde: Noè Ponti deuxième à Carmel sur 50 m papillon

Coupe du monde: Noè Ponti deuxième à Carmel sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 13.10.2025 - 08:06

Para-athlétisme: sixième sacre pour Marcel Hug à Chicago

Para-athlétisme: sixième sacre pour Marcel Hug à Chicago

Autres sports    Actualisé le 12.10.2025 - 16:19

Nouvelle opération au dos pour Tiger Woods

Nouvelle opération au dos pour Tiger Woods

Autres sports    Actualisé le 12.10.2025 - 13:13

Articles les plus lus

Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer

Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer

Autres sports    Actualisé le 08.10.2025 - 10:43

Une victoire et une 2e place pour commencer pour Ponti

Une victoire et une 2e place pour commencer pour Ponti

Autres sports    Actualisé le 11.10.2025 - 07:11

Nouvelle opération au dos pour Tiger Woods

Nouvelle opération au dos pour Tiger Woods

Autres sports    Actualisé le 12.10.2025 - 13:13

Para-athlétisme: sixième sacre pour Marcel Hug à Chicago

Para-athlétisme: sixième sacre pour Marcel Hug à Chicago

Autres sports    Actualisé le 12.10.2025 - 16:19

Trump va organiser un combat de MMA à la Maison Blanche

Trump va organiser un combat de MMA à la Maison Blanche

Autres sports    Actualisé le 06.10.2025 - 11:39

Mondiaux au Caire: Chiara Leone pas sélectionnée

Mondiaux au Caire: Chiara Leone pas sélectionnée

Autres sports    Actualisé le 07.10.2025 - 10:45

Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer

Charlie Dalin a remporté Vendée Globe atteint d'un cancer

Autres sports    Actualisé le 08.10.2025 - 10:43

Une victoire et une 2e place pour commencer pour Ponti

Une victoire et une 2e place pour commencer pour Ponti

Autres sports    Actualisé le 11.10.2025 - 07:11