Mondiaux à Morgins: Rémi Bonnet gagne la verticale

Le Fribourgeois Rémi Bonnet (30 ans) a gagné la médaille d'or sur la verticale aux Mondiaux de Morgins. Il a devancé le Belge Maximilien Dion du Chapois de 46''7 et le Valaisan Aurélien Gay de 50''0.

Chez les dames, les Suissesses ont manqué de peu le podium. Les Vaudoises Thibe Deseyn et Caroline Ulrich ont respectivement fini 4e et 5. L'or est revenu à la Française Axelle Gachet-Mollaret devant la Suédoise Tove Alexandersson (à 41''1), spécialiste de course d'orientation, et l'Autrichienne Sarah Dreier (à 1'36''1).

/ATS