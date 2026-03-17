Mondiaux dames à Calgary: Un quatrième succès pour la Suisse

Les Suissesses ont engrangé un quatrième succès en cinq matches aux Mondiaux de Calgary. L'équipe de la skip Xenia Schwaller s'est imposée mardi face à la Turquie 8-5.

Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner n'ont été en difficulté qu'en début de rencontre, lorsque les Turques ont volé une pierre au 3e end pour mener 2-1. Les joueuses du Grasshopper Club ont répondu avec un coup de trois dans la manche suivante pour reprendre la main, et ont poussé leurs adversaires à l'abandon après un coup de deux le 9e end. La Turquie a ainsi concédé sa première défaite du tournoi face aux Suissesses.

Les Zurichoises affronteront encore ce mardi à 21h00 les Danoises, qui présentent un bilan de deux victoires en cinq rencontres.

/ATS