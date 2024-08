Morgane Métraux à la peine sur ses cinq premiers trous

La pression est visiblement trop grande pour Morgane Métraux, co-leader à l'entame du 4e tour du tournoi olympique.

La Vaudoise, auteure d'un triple bogey sur le trou no 5, ne pointait plus qu'au 8e rang provisoire après le no 6. Pourra-t-elle inverser la tendance?

La journée avait déjà bien mal commencé pour Morgane Métraux, qui a commis un bogey dès le 1er trou puis un deuxième dans la foulée pour se retrouver alors à un coup de la tête. Un putt pour birdie sur le trou no 3 aurait pu lui permettre de reprendre confiance, mais elle l'a manqué de peu.

La 137e joueuse mondiale s'est même retrouvée à cinq coups au-dessus du par sur la journée après le trou no 5 - et à cinq coups de la leader Lydia Ko avec qui elle partageait la tête au départ. Un trou no 5 sur lequel elle avait signé un birdie lors des deux premiers tours...

/ATS