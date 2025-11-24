Mujinga Kambundji a donné naissance à un petit garçon

Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a-t-elle annoncé sur Instagram. La Bernoise et son entraîneur Florian Clivaz (31 ans) sont désormais les parents d'un petit Léon.

Tous trois sont en bonne santé, a écrit la sprinteuse. Elle a également ajouté que la famille était reconnaissante et profitait de ces précieux nouveaux moments.

En raison de sa grossesse, Mujinga Kambundji a manqué les Mondiaux de Tokyo en septembre, là où sa soeur cadette Ditaji a remporté l'or sur 100 m haies. Cette dernière, ainsi que la perchiste Angelica Moser et la skieuse Corinne Suter, ont été les premières à féliciter la nouvelle maman sur les réseaux sociaux.

Mujinga Kambundji avait indiqué en été lors d'un entretien avec Keystone-ATS vouloir reprendre la compétition en 2026. Son objectif sera d'être en forme en août à l'occasion des championnats d'Europe à Birmingham.

/ATS