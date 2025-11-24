Mujinga Kambundji a donné naissance à un petit garçon

Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a-t-elle annoncé sur Instagram ...
Mujinga Kambundji a donné naissance à un petit garçon

Mujinga Kambundji a donné naissance à un petit garçon

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a-t-elle annoncé sur Instagram. La Bernoise et son entraîneur Florian Clivaz (31 ans) sont désormais les parents d'un petit Léon.

Tous trois sont en bonne santé, a écrit la sprinteuse. Elle a également ajouté que la famille était reconnaissante et profitait de ces précieux nouveaux moments.

En raison de sa grossesse, Mujinga Kambundji a manqué les Mondiaux de Tokyo en septembre, là où sa soeur cadette Ditaji a remporté l'or sur 100 m haies. Cette dernière, ainsi que la perchiste Angelica Moser et la skieuse Corinne Suter, ont été les premières à féliciter la nouvelle maman sur les réseaux sociaux.

Mujinga Kambundji avait indiqué en été lors d'un entretien avec Keystone-ATS vouloir reprendre la compétition en 2026. Son objectif sera d'être en forme en août à l'occasion des championnats d'Europe à Birmingham.

/ATS
 

Actualités suivantes

CE: Bilan contrasté des équipes de Suisse après 5 tours

CE: Bilan contrasté des équipes de Suisse après 5 tours

Autres sports    Actualisé le 24.11.2025 - 22:31

CE: les Suisses gagnent, les Suissesses perdent

CE: les Suisses gagnent, les Suissesses perdent

Autres sports    Actualisé le 24.11.2025 - 14:39

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:48

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:51

Articles les plus lus

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:48

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:51

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:54

CE: les Suisses gagnent, les Suissesses perdent

CE: les Suisses gagnent, les Suissesses perdent

Autres sports    Actualisé le 24.11.2025 - 14:39

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:48

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:51

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:54

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35

Victoire pour Mathilde Gremaud

Victoire pour Mathilde Gremaud

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 12:35

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Cédric Gugler suspendu pour 10 tournois!

Autres sports    Actualisé le 22.11.2025 - 16:55

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 10:48

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Les Suisses s'inclinent devant l'Allemagne

Autres sports    Actualisé le 23.11.2025 - 20:35