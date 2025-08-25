Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich

Timothé Mumenthaler et Dominic Lobalu renoncent tous deux au meeting Weltklasse de Zurich, a annoncé lundi l'agence qui s'occupe de leurs intérêts.

Le Genevois et le St-Gallois ne veulent prendre aucun risque à un peu plus de deux semaines des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

Champion d'Europe en titre du 200 m, Timothé Mumenthaler a souffert de crampes après son sacre sur 100 m samedi lors des championnats de Suisse à Frauenfeld, ce qui l'a déjà contraint à déclarer forfait pour le 200 m dominical.

Dominic Lobalu se remet quant à lui parfaitement bien de la blessure musculaire à une cuisse subie le 16 août, mais le meeting zurichois arrive trop tôt pour le champion d'Europe 2024 du 10'000 m.

/ATS