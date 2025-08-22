Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld

Timothé Mumenthaler et Salomé Kora sont les champions de Suisse 2025 du 100 m. Le Genevois et la St-Galloise ont survolé les débats en finale samedi soir à Frauenfeld.

Désormais 3e performeur suisse de l'histoire grâce aux 10''13 réalisés à Genève deux mois plus tôt, Timothé Mumenthaler s'est imposé en 10''26 en finale après avoir couru en 10''27 en demi-finales. Le champion d'Europe en titre du 200 m a devancé Bradley Lestrade (2e en 10''39) et Silvan Wicki (3e en 10''40).

Salomé Kora a quant à elle réussi son meilleur temps de la saison (11''10) en finale. La St-Galloise a triomphé avec 0''15 d'avance sur sa dauphine Géraldine Frey, no 1 helvétique de l'année (11''09), la Valaisanne Emma van Camp se parant de bronze en 11''37. Ajla Del Ponte (11''40) a quant à elle échoué au pied du podium.

A noter les deux médailles conquises par le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon Simon Ehammer. L'Appenzellois a cueilli l'or à la longueur, sa discipline de prédilection, avec un excellent bond mesuré à 8m05, après s'être paré de bronze à la perche avec 5m35 plus tôt dans la journée.

/ATS