NL: Fribourg, Bienne et Ajoie victorieux, Lausanne défait

Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face aux Zurich Lions samedi en National ...
Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face aux Zurich Lions samedi en National League. Lausanne a concédé la défaite, au contraire de Bienne et d'Ajoie.

Face aux Zurich Lions, Fribourg Gottéron s'est offert un 6e succès de rang. Les Dragons se sont envolés dès le premier tiers grâce à Lucas Wallmark (12e) et Sandro Schmid (15e), mais n'ont pas pu empêcher le retour des Zurichois en deuxième période, qui ont égalisé à la 34e par Johan Sundström.

Dans le dernier tiers, Attilio Biasca pour Fribourg (57e) et et Jesper Fröden pour Zurich (59e) ont porté le score à 3-3. Aux tirs au but, seul Christoph Bertschy a marqué pour permettre aux siens de compter 81 points au classement et de conforter leur deuxième rang à neuf unités du premier Davos.

Lausanne n'enchaîne pas

Malgré l'ouverture de la marque par Théo Rochette à la 26e, Lausanne n'est pas parvenu à enchaîner à Berne et s'est incliné 3-1 après sa victoire en prolongation la veille face à Bienne. Le LHC a vu les Ours revenir dès la 32e par Mats Alge, avant que Marco Lehmann n'inscrive le 2-1 moins de deux minutes plus tard.

Merelä Waltteri a douché les derniers espoirs lausannois en scellant le score à la 50e. Ce troisième succès de rang permet aux Bernois de garder quatre points d'avance sur la 11e place de Bienne, eux qui sont pour l'heure dixièmes et derniers qualifiés pour les play-in.

Bienne l'emporte au courage

Christian Dubé a débloqué son compteur de victoire avec Bienne. Le successeur de Martin Filander sur la bande a vu ses protégés arracher la victoire dans les derniers instants du temps réglementaire face à Rapperswil, renouant avec le succès après deux défaites d'affilée pour les Biennois.

Les Aviateurs ont cru tenir la victoire en inscrivant le 4-3 à la 56e par Dominic Lammer, mais Gaëtan Haas a ramené les Seelandais à quatre partout. Cajka Petr a délivré les siens en marquant le 5-4 en supériorité à deux minutes du terme.

Ajoie s'offre trois bons points

Ajoie a battu Kloten 4-2 à Porrentruy, sa quatrième victoire en cinq rencontres. Les Jurassiens n'avaient plus gagné à domicile et dans le temps réglementaire depuis leur succès 2-0 le 15 novembre face à Genève-Servette.

Julius Nättinen (3e), Jonathan Hazen (9e) et Kyen Sopa (15e) ont mis le HCA sur orbite dès l'entame de la rencontre. Dario Meyer (17e) puis Keijo Weibel (21e) ont permis aux Zurichois de revenir à 3-2. Les Aviateurs ont encore laissé Philip-Michael Devos marquer dans la cage vide à 15 secondes du terme, laissant les Ajoulots leur infliger une sixième défaite en sept rencontres.

4e succès pour Davos en 2026

Le leader Davos est venu à bout de Lugano 4-1. Avec désormais un bilan de quatre succès en sept matches en 2026, les Grisons ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé de leur meilleur pointeur Matej Stransky, lui qui a déjà inscrit 41 points dont 21 buts en National League cette saison, avant d'assurer le succès dans le dernier tiers.

Enfin, Zoug s'est imposé 3-1 à Langnau, offrant à son nouvel entraîneur Benoît Groulx un deuxième succès en autant de rencontres. L'équipe de Suisse centrale conforte ainsi sa huitième place avec 64 points en maintenant son adversaire du jour à 4 points.

