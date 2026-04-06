NL: Matthew Verboon a sonné le glas des espoirs fribourgeois

Les Aigles ont pris leur revanche en demi-finale lundi en battant Fribourg 7-3 à domicile. Les Genevois ont dû réagir face au retour des Dragons, avant que Matthew Verboon ne délivre les siens.

Alors que la messe semblait dite après deux tiers, le réveil des Fribourgeois dans la dernière période a fait douter les joueurs de Ville Peltonen. Julien Sprunger a inscrit son 412e but en carrière à la 46e, avant que Christoph Bertschy ne réalise un doublé (49e/52e).

Un temps mort décisif

Après la 3e réussite fribourgeoise, Peltonen a demandé un temps mort. 'Ce qui s'est dit entre les joueurs et moi reste entre nous. Ce que je peux vous dire, c'est que cela a marché', a glissé l'impénétrable Finlandais.

Mais son protégé Matthew Verboon s'est montré plus loquace pour expliquer comment les Genevois ont mis fin au momentum de leurs adversaires. 'Nous avons concédé le premier but sur une erreur de sortie de zone, et puis tout d'un coup, c'était 4-3. Pendant le temps mort, nous nous sommes dit qu'avant le match, nous aurions signé pour mener d'un but à 5 minutes de la fin. Nous sommes repartis avec ça en tête', a-t-il expliqué.

À la 56e, l'attaquant de 26 ans est parvenu à mettre les Aigles à l'abri. 'Nous avons pris la décision de changer quelque chose dans la zone offensive. Sur ce but, j'ai eu le bon timing pour marquer', s'est-il réjoui.

'Ils allaient sortir le gardien'

Sa réussite a soulagé tout le banc genevois, qui craignait de céder et de partir en prolongation. 'Lorsque nous avons inscrit le 5-3, nous avons pu nous détendre un peu. Nous avons encore dû défendre, mais nous savions qu'ils allaient sortir le gardien, donc nous avons joué avec plus de confiance', a soutenu le natif de l'Ontario.

Jan Rutta a en effet profité de la cage vide pour inscrire le 6-3 à la 58e, avant que Vincent Praplan ne parachève le succès genevois trente secondes avant la sirène. Les Aigles retourneront mercredi à Fribourg avec la possibilité d'arracher l'avantage de la glace aux Dragons au terme de l'acte III.

/ATS