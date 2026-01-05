NL: Ryan Spooner signe à Lausanne jusqu'au terme de la saison

Lausanne a annoncé mardi l'arrivée jusqu'au terme de la saison de National League en cours ...
Photo: KEYSTONE/Ti-Press/ALESSANDRO CRINARI

Lausanne a annoncé mardi l'arrivée jusqu'au terme de la saison de National League en cours de l'attaquant Ryan Spooner. Le Canadien de 33 ans a disputé 325 matches de NHL.

Durant son expérience dans la ligue nord-américaine, Ryan Spooner avait déjà rencontré l'entraîneur des Lions Geoff Ward lors de son passage à Boston. En NHL, l'Ontarien s'est fait l'auteur de 167 points entre 2013 et 2019.

Il avait déjà joué en National League sous les couleurs de Lugano lors de la saison 2019-2020, avant de partir en KHL, où il évoluait jusqu'à présent. 'Compte tenu des blessures d’Antti Suomela et de Dominik Kahun, il était important de renforcer notre contingent étranger dans un mois de janvier très exigeant', s'est félicité le directeur sportif du LHC John Fust, cité dans le communiqué du club.

/ATS
 

