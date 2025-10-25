National League: Genève-Servette relève la tête avec la manière

Genève-Servette a largement surclassé Bienne 6-0 samedi en National League. Lausanne s'est facilement imposé à Ambri 5-1, tandis que Fribourg-Gottéron s'est incliné face au CP Berne 2-1 tab.

Au lendemain d'une défaite à Ambri où les Genevois ont pris 5 buts en 20 minutes, la réaction des hommes de Ville Peltonen a été spectaculaire. À la patinoire des Vernets, Genève-Servette a tué le match dès le 1er tiers, durant lequel tant Granlund que Praplan ont scoré à deux reprises. Chanton et Ignavicius sont venus se joindre à la fête pour sceller le score en 3e période. Côté seelandais, les joueurs de Martin Filander ont concédé une 4e défaite en 5 matches.

5 goals, 5 buteurs pour Lausanne

Lausanne s'est facilement défait d'Ambri à la Vaudoise Arena 5-1. Jäger (15e) puis le capitaine Riat à peine une minute plus tard ont mis les Lions sur orbite. Brännström (39e), Caggiula (44e) puis Rochette, à 5 contre 4 (44e), ont ensuite assuré le succès vaudois, tandis que Virtanen a sauvé l'honneur des Léventins à la 43e. S'il s'agit de la troisième victoire d'affilée du LHC, c'est la première de la série à se concrétiser durant le temps réglementaire.

Dans le derby des Zähringen, Fribourg-Gottéron s'est incliné 2-1 aux tirs au but, sa deuxième défaite à domicile de la saison. A St-Léonard, ce sont le Bernois qui ont frappé en premier avec Müller, qui a réussi à tromper le portier Berra en fin de 2e période (39e). Sandro Schmid, dont la prolongation de contrat jusqu'en 2030 a été annoncé juste avant le coup d'envoi, a égalisé à 22'' de la sirène finale. Lors du 'shootout', Häman a marqué à deux reprises pour les Bernois, ne laissant qu'un point aux Dragons.

Les ZSC Lions gagnent après 6 défaites

Davos a peiné à faire sauter le verrou de Langnau, que les Lions vaudois avaient également difficilement battu la veille. Contrairement aux Lausannois, le club grison a gagné dans le temps réglementaire (5-3), sa 15e victoire de la saison en 60 minutes. Le leader de National League a été tenu en échec jusqu'à la 53e, où son top scorer Stransky a inscrit le 3-2 en supériorité, rapidement imité par Frehner (55e) et Knak dans la cage vide (59e).

Dauphin de Davos, Rapperswil a fait une bien mauvaise opération à Lugano. Les Tessinois ont fait mordre la poussière à 'Rappi' (3-0) pour remporter leur 4e succès d'affilée et remonter à la 8e place du classement. Enfin, Zurich, champion de Suisse en titre, s'est imposé 4-1 sur la glace de Kloten, après 6 défaites consécutives en National League.

/ATS