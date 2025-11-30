Nina Christen tire sa révérence

Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en ...
Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen tire sa révérence

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Une page du tir suisse se tourne. A 31 ans, Nina Christen, championne olympique à Tokyo en 2021, a décidé de tirer sa révérence à la fin de l'année comme l'a annoncé la fédération dimanche.

La Nidwaldienne avait remporté deux breloques au Japon. En plus de l'or du tir à la carabine 3 positions à 50 m, elle avait enlevé le bronze du tir à la carabine à 10 m.

Celle qui était porte-drapeau de la délégation helvétique à Paris avec Nino Schurter est actuellement la tireuse suisse la plus titrée. Cette année, elle a remporté l'argent par équipe à 3 positions avec Emely et Vivien Jäggi lors des Championnats du monde au Caire.

/ATS
 

Actualités suivantes

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:21

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Articles les plus lus

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Autres sports    Actualisé le 27.11.2025 - 21:45

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Trois victoires pour les Suisses et les Suissesses

Trois victoires pour les Suisses et les Suissesses

Autres sports    Actualisé le 26.11.2025 - 21:19

Nicolas Huber au repos forcé

Nicolas Huber au repos forcé

Autres sports    Actualisé le 27.11.2025 - 18:45

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Autres sports    Actualisé le 27.11.2025 - 21:45

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07