Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas à Athletissima

Athletissima a annoncé mardi la présence des sprinters américains Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas lors de son meeting du 20 août. Tous trois ont brillé lors des sélections américaines.

Le 100 m messieurs sera royal avec le champion olympique Noah Lyles, le double argenté olympique du 200 m Kenny Bednarek ainsi que les Jamaïcains Kishane Thompson et Oblique Seville. Thompson a signé la meilleure performance de l'année en 9’’75 à fin juin. Le champion olympique 2021, l'Italien Marcell Jacobs, ainsi que le champion d'Europe du 200 m suisse Timothé Mumenthaler seront également de la partie

Le 200 m femmes réunira notamment la championne olympique Gabby Thomas, la Britannique Dina Asher-Smith, la championne olympique du 100 m Julien Alfred (Ste-Lucie) et la Jamaïcaine Shericka Jackson. Celle-ci détient le deuxième chrono de l'histoire sur cette distance.

Sur 110 m haies, l’Américain Cordell Tinch, meilleure performance 2025 en 12’’87, partira favori. Le meeting lausannois annonce également la venue de son compatriote Trey Cunningham, de l’Espagnol Henrique Llopis et de Just Kwaou-Mathey, qui a couru le 2e temps de l'année aux Championnats de France (12’’99). Le recordman de Suisse de la discipline Jason Joseph sera présent.

Le concours de la hauteur féminine compte aussi des invitées de marque : la recordwoman du monde et championne olympique Yaroslava Mahuchikh (UKR), ses grandes rivales australiennes Nicola Olyslagers et Eleanor Patterson et la Serbe Angelina Topic, entre autres.

Disputé trois semaines avant les Mondiaux de Tokyo, Athletissima fêtera le 20 août sa 50e édition.

