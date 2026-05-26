Norvégiens et Lettons l'emportent

La dernière journée du tour préliminaire du Mondial mardi a permis à la Suède de valider son ticket pour les quarts. Les joueurs de Sam Hallam ont battu la Slovaquie 4-2 et affronteront la Suisse.

Menés 1-0, le Tre Kronor a bien réagi en menant 3-1. La Slovaquie s'est accrochée et les Scandinaves ont finalement inscrit le but de la sécurité dans la cage vide. Quatrièmes de leur groupe, les Suédois affronteront donc la Suisse, qui a battu la Finlande dans le choc au sommet du groupe A (4-2).

Dans cette poule fribourgeoise, qui aurait prédit une Norvège à la deuxième place avant le début de la compétition? Personne, assurément. Et pourtant, les Scandinaves ont terminé devant la Tchéquie, la Suède, et la Slovaquie, grâce à un dernier succès 4-3 après prolongation contre le Danemark.

Canada - USA en quarts

La Norvège affrontera la Lettonie en quart de finale, ceci grâce au Canada qui a battu la Tchéquie en soirée (3-2). Menés 2-0, les joueurs à la feuille d'érable ont signé un septième succès en sept matches grâce à un doublé de Macklin Celebrini et un but de John Tavares.

Les Canadiens défieront quant à eux les Etats-Unis dans un 'remake' de la finale des Jeux olympiques, remportée par les USA. Les Américains, champions du monde en titre, ont arraché leur billet en écartant l'Autriche mardi (4-1).

Le quatrième quart de finale opposera la Tchéquie à la Finlande.

/ATS