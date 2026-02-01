Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Audrey Werro a frappé fort dès sa première course de l'année. La Fribourgeoise a remporté le 800 m du meeting indoor de Val-de-Reuil en 1'57''49, ce qui constitue un nouveau record de Suisse en salle.

C'est aussi la meilleure performance mondiale de l'année. Mais surtout, l'athlète du CA Belfaux est devenue ainsi la neuvième femme la plus rapide de l'histoire sur 800 m en salle, avec le 15e meilleur chrono.

Son ancien record national se situait à 1'59''81. La Suissesse a ainsi déjà rempli les limites pour les Mondiaux indoor prévus en mars à Torun, en Pologne.

/ATS