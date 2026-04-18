PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français

Pas de victoire suisse sur la Patrouille des Glaciers 2026. L'équipe du Fribourgeois Rémi Bonnet ...
PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français

PDG: le trio Bonnet-Gay-Anthamatten a dû laisser filer les Français

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Pas de victoire suisse sur la Patrouille des Glaciers 2026. L'équipe du Fribourgeois Rémi Bonnet et des Valaisans Aurélien Gay et Martin Anthamatten a terminé deuxième derrière un trio français. Chez les dames, victoire et record pour une autre équipe tricolore.

Les vainqueurs masculins, Xavier Gachet, Samuel Equy et William Bon Mardion, ont bouclé les 57,5 km du parcours pour 4386 mètres de dénivelé positif entre Verbier et Zermatt en 5h43'09''. Il s'agit du premier trio français vainqueur de la PdG.

Dominés sur la partie à pied, les vainqueurs de la dernière Pierra Menta ont réduit leur écart au fil de la course, passant ensuite en tête entre le Col de Riedmatten et lac des Dix. Plus frais dans la montée de la Rosablanche, les lauréats de cette PdG l'ont emporté avec 5'18'' d'avance.

Le record de 5h35'27'' réalisé en 2018 par les Italiens Robert Antonioli, Matteo Eydallin et Michele Boscacci n'a pas été battu.

Chez les féminines, victoire et record pour les Françaises Axelle Gachet Mollaret, Célia Perrilat Pessey et Margot Ravinel en 7h04'41''.

/ATS
 

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