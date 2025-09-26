Pas d'autre médaille suisse

La Suisse n'a pas décroché de podium vendredi aux Mondiaux de Shanghai. Le deux de couple Fabienne ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

La Suisse n'a pas décroché de podium vendredi aux Mondiaux de Shanghai. Le deux de couple Fabienne Schweizer/Salome Ulrich a terminé 4e, alors que Raphaël Ahumada et Kai Schätzle se sont classés 5e.

Fabienne Schweizer, 28 ans, et Salome Ulrich, 25 ans, étaient derrière les médaillées à tous les pointages intermédiaires. Les deux Lucernoises ont terminé à 2''09 de la médaille de bronze. L'or a été remporté par les Néerlandaises Benthe Boonstra/Roos de Jong.

Ahumada et Schätzle ont abordé la finale de manière offensive. Après 500 m, le Vaudois de 24 ans et le Lucernois de 25 ans occupaient la 2e place, puis la 3e place à mi-course. Mais ils n'ont pas su tenir la cadence, si bien qu'ils ont manqué le bronze de 4''14. L'or est revenu aux Polonais Mateusz Biskup/Miroslaw Zietarski.

/ATS
 

