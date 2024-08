Le 4x100 m féminin suisse disputera sa finale ce vendredi (19h30) dans la même composition que les séries. Avec, dans l'ordre, Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji.

L'équipe coachée par Raphaël Monachon et Peter Haas a réalisé le 6e chrono des séries olympiques jeudi, en 42''38. Si les Américaines et les Britanniques semblent intouchables, la Jamaïque, la France, l'Allemagne et la Suisse se tiennent en deux ou trois dixièmes.

/ATS