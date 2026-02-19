Pas de finale pour les curleurs suisses

Les Suisses ont concédé leur première défaite du tournoi olympique au pire moment. Ils joueront le bronze vendredi à 19h05 contre la Norvège.

Invaincus lors des neuf rencontres du Round Robin, le skip Yannick Schwaller et ses coéquipiers Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin ont concédé une première défaite jeudi en demi-finale face à la Grande-Bretagne 8-5. Ils avaient l'occasion d'emmener la Suisse disputer sa première finale olympique depuis celle de 1998 à Nagano, où leurs prédécesseurs avaient remporté l'or.

Pourtant, les Helvètes ont pris l'avantage 4-2 au terme de la 4e manche, mais les finalistes de Pékin 2022 sont parvenus à égaliser au 6e end. Le skip britannique Bruce Mouat a joué les trouble-fêtes à plusieurs reprises pour les Suisses, notamment à la fin du 7e end où l'Ecossais les a contraints à ne prendre qu'un point, alors que Schwarz-van Berkel était en passe de réaliser un coup de trois.

Un 10e end décisif

Après avoir pris l'avantage 6-5 pour la première fois de la partie à la 8e période, Grant et Cie ont parfaitement assuré leur coup lors du 10e end décisif. Les Suisses ont manqué de forcer la décision avec leur dernière pierre, laissant ainsi les Britanniques marquer deux points supplémentaires. Ces derniers retrouveront le Canada en finale samedi, vainqueur 5-4 des Norvégiens après un end supplémentaire.

Dans l'après-midi, les curleuses du CC Aarau se sont inclinées face aux Américaines 7-6 après un end supplémentaire, leur 3e défaite en neuf rencontres. Elles auront l'occasion de prendre leur revanche dès vendredi, où l'équipe de la skip Silvana Tirinzoni devra battre les Etats-Unis pour rallier la finale olympique.

/ATS