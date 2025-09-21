Pas de médaille mondiale pour Audrey Werro à Tokyo

Audrey Werro n'a pas réussi à décrocher de médaille aux Mondiaux de Tokyo dimanche. La Fribourgeoise ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Audrey Werro n'a pas réussi à décrocher de médaille aux Mondiaux de Tokyo dimanche. La Fribourgeoise a pris la 6e place de la finale du 800 m, remportée par la Kényane Lilian Odira.

L'athlète du CA Belfaux est tombée sur plus forte qu'elle dans la capitale japonaise, à l'occasion de sa première finale mondiale. Avec un temps de 1'56''17, elle est restée à 26 centièmes de son record de Suisse (1'55''91) réalisé au Weltklasse de Zurich le 28 août.

Partie vite, l'athlète de 21 ans a longtemps été en embuscade à la 4e place et une médaille semblait à sa portée, mais elle a fini par craquer dans la dernière ligne droite. Elle aurait dû améliorer son record personnel de plus d'une seconde pour figurer sur le podium.

'De la déception'

'C'était une belle course au niveau du temps, mais une mauvaise course par rapport à ce que j'attendais. J'espérais de belles choses, comme un podium. Il y a donc de la déception', a réagi Werro au micro de la SRF.

La prometteuse fribourgeoise est toutefois satisfaite de sa progression. 'Je suis contente de la façon dont j'ai géré mes trois courses ici. L'évolution par rapport aux Mondiaux 2023 à Budapest, où j'avais été éliminée dès les séries, est positive', a-t-elle jugé.

La course a été remportée par la surprenante Lilian Odira (26 ans), qui a signé la meilleure performance de l'année pour décrocher son premier titre mondial. Les Britanniques Georgia Hunter Bell (1'54''90) et Keely Hodgkinson (1'54''91) ont aussi bouclé leur double tour de piste sous les 1'55''00, mais elles ont dû s'avouer vaincues face à la Kényane.

/ATS
 

