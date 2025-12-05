Patrouille des Glaciers: les inscriptions sont à nouveau possible

La Patrouille des Glaciers 2026 n'affiche pas complet. Au terme de la phase d'inscriptions ...
Patrouille des Glaciers: les inscriptions sont à nouveau possible

Patrouille des Glaciers: les inscriptions sont à nouveau possible

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

La Patrouille des Glaciers 2026 n'affiche pas complet. Au terme de la phase d'inscriptions, 1315 demandes ont été validées par les organisateurs, alors que le nombre de sésames était limité à 1500. Le commandant de la PDG a ainsi choisi de rouvrir les inscriptions.

En tenant compte du nombre d'inscriptions reçues mais aussi de l'annulation de l'édition 2024, le nouveau commandant de la PdG, le brigadier Yves Charrière, a choisi d'accepter jusqu'à 99 équipes supplémentaires. Elles ont jusqu'au 30 décembre pour s'annoncer.

'Le dispositif déployé nous permet de garantir l’accueil et la sécurité de 99 patrouilles de plus. Les indécis et ceux qui n’ont pas eu le temps de composer une patrouille peuvent en profiter', estime le brigadier Yves Charrière. 'Je vois aussi cette réouverture comme une récompense pour tous les militaires, acteurs et bénévoles civils qui s’engagent pour assurer le bon déroulement de cette mythique course.'

Une première chez les féminines

Parmi les 1315 patrouilles inscrites, on compte 10% d'équipes féminines, un record, précisent les organisateurs dans un communiqué diffusé vendredi. Au chapitre des premières, une patrouille féminine militaire figurera sur la ligne de départ de Zermatt.

Deux cent septante-deux patrouilles militaires, dont 24 internationales, et 1043 civiles sont assurées de participer à l'événement. Cinquante-deux pourcents d'entre-elles partiront de Zermatt, pour le grand parcours, et 48% s'élanceront depuis Arolla, pour le petit parcours.

Les courses auront lieu entre les 13 et 19 avril 2026. Le record du parcours Zermatt-Verbier (57,5 km pour 4386 m de dénivelé positif) est de 5h35’27’’. Il est de 2h44’32’’, pour le tracé Arolla-Verbier (29,6 km pour 2200 m de dénivelé positif).

/ATS
 

Actualités suivantes

Au LAD d'Epalinges, plongée au coeur de l'analyse du dopage

Au LAD d'Epalinges, plongée au coeur de l'analyse du dopage

Autres sports    Actualisé le 05.12.2025 - 04:04

Noè Ponti en or sur 100 m 4 nages

Noè Ponti en or sur 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 04.12.2025 - 19:41

100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin

100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin

Autres sports    Actualisé le 04.12.2025 - 13:39

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:27

Articles les plus lus

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:27

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:33

100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin

100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin

Autres sports    Actualisé le 04.12.2025 - 13:39

Noè Ponti en or sur 100 m 4 nages

Noè Ponti en or sur 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 04.12.2025 - 19:41

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

La très attendue patinoire de Milan inaugurée début janvier

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:27

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:33

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 20:39

100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin

100 m papillon: Ponti en demi-finale aux Européens de Lublin

Autres sports    Actualisé le 04.12.2025 - 13:39

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Pas de retour prochain de Tiger Woods à la compétition

Autres sports    Actualisé le 02.12.2025 - 18:23

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Hartweg, le dur chemin vers les JO

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 04:03

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Noè Ponti en or sur 50 m papillon

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 19:33

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

CE en petit bassin: Noè Ponti en demi-finale du 100 m 4 nages

Autres sports    Actualisé le 03.12.2025 - 20:39