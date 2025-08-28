Patrouille des Glaciers: un mois pour s'inscrire, dès lundi

La 41e édition de la Patrouille des Glaciers (PdG) se déroulera du 13 au 16 avril 2026. Les inscriptions ouvriront lundi à minuit et pour une durée de trente jours.

Quelque 1600 patrouilles sont attendues au cœur des alpes valaisannes pour cette édition 2026, précisent les organisateurs dans un communiqué diffusé jeudi. En 2024, seules 434 patrouilles avaient pu s'élancer à cause des caprices de la météo.

Pour le nouveau commandant de la Patrouille des Glaciers, le brigadier Yves Charrière, 'les patrouilles s'engagent pour plusieurs mois d’entraînements. La course vient au final, comme la cerise sur le gâteau. J’aime cette image, car l’aventure humaine et sportive à trois, qui soude les participants de la PdG, l’esprit de cordée, se vit dès l’inscription.'

'Avec les troupes qui seront engagées dans ce défi logistique et organisationnel, la devise 'ensemble au cœur de l’effort' prend toute son importance', poursuit Yves Charrière. 'Nous ferons tout pour accueillir les patrouilles dans les meilleures conditions sur les parcours aux départs d'Arolla et de Zermatt (ndlr: à destination de Verbier)', conclut le brigadier, promu à la tête de la PDG depuis le 1er juin dernier.

