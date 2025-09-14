Peres Jepchirchir remporte le marathon devant Tigst Assefa

Peres Jepchirchir a remporté dimanche le marathon des Mondiaux de Tokyo devant l'Ethiopienne Tigst Assefa, déjà battue au sprint aux JO 2024. La championne olympique 2021 s'est imposée en 2h24'43.

Au bout des 42,195 km, la Kényane de 31 ans est sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le stade national de Tokyo face à Tigst Assefa, qui a été battue pour deux secondes. Un nouveau finish cruel pour Assefa, comme aux Jeux de Paris où elle avait déjà été battue au sprint - pour 3'' - par la Néerlandaise Sifan Hassan.

Tigst Assefa est l'ex-détentrice du record du monde du marathon (2h11'53 à Berlin en 2023) mais devrait le récupérer après que la Kényane Ruth Chepngetich, qui avait amélioré la marque en octobre 2024 (2h09'56), a été provisoirement suspendue en juillet à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique.

L'Uruguayenne Julia Paternain, troisième à près de trois minutes, complète le podium pour ce qui était le deuxième marathon de sa vie.

