Petit exploit de la Suisse, deuxième du relais mixte à Otepää

Le relais mixte suisse a réalisé un petit exploit dimanche lors de l'étape de Coupe du monde ...
Petit exploit de la Suisse, deuxième du relais mixte à Otepää

Petit exploit de la Suisse, deuxième du relais mixte à Otepää

Photo: KEYSTONE/EPA/MARKO METALKO

Le relais mixte suisse a réalisé un petit exploit dimanche lors de l'étape de Coupe du monde d'Otepää (Estonie). Le quatuor helvétique a pris la 2e place grâce à une excellente performance au tir.

Joscha Burkhalter et Aita Gasparin ont signé deux sans-fautes à la carabine, alors que Sebastian Stalder n'a dû recharger qu'une seule fois. Lena Häcki-Gross, qui vit une saison difficile, a eu besoin de cinq recharges, mais elle a su défendre la 2e place des Suisses lors de l'ultime relais.

Les Helvètes n'ont été battus que par les Suédois, qui les ont devancés de 28 secondes. Les Scandinaves ont été moins efficaces sur le pas de tir, mais se sont montrés bien plus rapides sur les spatules.

Swiss-Ski égale ainsi la meilleure performance de son histoire dans cette discipline. L'unique podium suisse en relais mixte remontait au 2 décembre 2018, avec une 2e place derrière la France à Pokljuka, en Slovénie. A l'époque déjà, Häcki-Gross faisait partie de l'équipe, aux côtés d'Elisa Gasparin, Benjamin Weger et Jérémy Finello.

/ATS
 

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