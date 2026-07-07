Plus de 9000 passionnés ont traversé le lac de Zurich à la nage

Mercredi après-midi, 9162 passionnés ont participé à la traversée du lac organisée par la ville de Zurich. Dans des conditions météorologiques idéales, ils ont nagé du Mythenquai jusqu'au Tiefenbrunnen.

Les 9000 billets pour le départ ont été rapidement vendus lundi, selon les organisateurs. En raison de l'affluence importante, les participants se sont élancés par groupes. Par ailleurs, 162 jeunes âgés de 12 à 15 ans ont également pris part à l'événement.

La traversée s'étendait sur 1500 mètres. Tous les 50 à 70 mètres, des bateaux de sauvetage étaient postés pour venir en aide aux nageurs en difficulté. Plusieurs participants ont signalé une houle plus forte cette année.

Une trentaine de personnes ont dû faire appel aux bateaux. Il n'y a toutefois pas eu d’incidents, ont indiqué les organisateurs.

Alors que la température extérieure atteignait 30 degrés, le lac de Zurich affichait 25 degrés. La première traversée a eu lieu en 1985. Depuis, plus de 160'000 personnes y ont participé. L'événement n'a pas pu avoir lieu chaque année. A plusieurs reprises, les conditions météorologiques étaient défavorables.

/ATS