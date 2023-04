Poids: le record du monde de Crouser invalidé

Le record du monde de l'Américain Ryan Crouser, qui avait amélioré mi-février sa propre marque au lancer du poids avec un jet à 23m38, n'a pas été homologué par World Athletics.

C'est la deuxième fois en quinze mois que cette mésaventure survient au double champion olympique de 30 ans, qui pensait avoir ajouté cet hiver un centimètre à son précédent record lors de cette réunion, les Simplot Games, organisés à Pocatello, dans l'Idaho.

World Athletics a refusé de valider ce jet en raison d'un défaut technique avec l'aire de lancer et la zone d'atterrissage. 'Le potentiel record du monde en salle de Ryan Crouser au lancer du poids n'a pas été validé car l'installation n'était pas certifiée et, en particulier, après une enquête, le site de lancer du poids s'est avéré non conforme', a indiqué dans un communiqué l'instance.

'Le diamètre du cercle était plus grand à chaque point de mesure que ce qui est autorisé (...) et l'inclinaison vers le bas de la zone d'atterrissage était supérieure à celle autorisée à chaque point de mesure', a-t-elle précisé pour justifier sa décision.

En janvier 2022 déjà

'Ce n'est pas un problème nouveau, a réagi Crouser sur Instagram. Je ne comprends vraiment pas d'où vient cette règle'.

Déjà en janvier 2022 lors des Millrose Game, la tentative du médaillé d'or olympique à Rio et Tokyo avait été invalidée en raison d'un appareil de mesure laser défectueux qui avait provoqué l'annulation du concours.

La meilleure marque mondiale, propriété de Crouser, reste donc à 23m37. Elle a été établie en plein air lors des qualifications olympiques à Eugene en juin 2021. Il possède aussi le record du monde en salle (22m82) depuis janvier 2021.

