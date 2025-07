Ponti a brisé sa malédiction mondiale en grand bassin

Noè Ponti a effacé son ardoise dans les Mondiaux en grand bassin lundi à Singapour.

Le Tessinois, en argent sur 50 m papillon, tient enfin sa première médaille dans ce grand rendez-vous, près de quatre ans après s'être paré de bronze aux JO de Tokyo sur 100 m papillon.

Propulsé sur le devant de la scène à tout juste 20 ans pour ses premiers Jeux olympiques, Noè Ponti n'était jusqu'ici pas parvenu à confirmer ce coup d'éclat sur la scène intercontinentale. Il avait enchaîné désillusions et crève-coeur, avec surtout cette 4e place sur 100 pap' aux JO de Paris à 0''10 du bronze.

Le Tessinois avait à chaque fois calé dans la dernière ligne droite, au sens propre comme au figuré. Lors des Mondiaux de Budapest en 2022, moins d'un an après son exploit de Tokyo, il avait rempli sa mission sur 50 m (13e), créant la surprise sur 200 (4e, mais à 0''68 du podium) avant de manquer d'énergie en finale du 100 m (8e).

Le scénario fut quasiment identique lors des championnats du monde 2023, à Fukuoka, où il avait échoué en demi-finales sur 50 (13e) et sur 200 m (11e) avant de passer à côté de la finale du 100 pap' (7e). En Hongrie comme au Japon, il avait payé au bout de sa semaine les efforts consentis dans ses courses précédentes.

Forfait pour des Mondiaux 2024 organisés en février à Doha afin de préparer au mieux les JO 2024, Noè Ponti n'avait pas non plus su sortir le grand jeu le jour J à Paris, en se montrant là aussi plus performant sur 200 m (5e, avec un record de Suisse) que sur 100 m où il était resté loin (0''39) de son meilleur temps (50''16).

Une impasse qui paie

Mais Noè Ponti a franchi un nouveau cap. En renonçant cette saison au 200 m papillon, jugé trop énergivore, il s'est donné les moyens de parfaire encore sa pointe de vitesse. Les résultats ont rapidement suivi, avec ces trois titres conquis lors des Mondiaux 2024 en petit bassin (50 et 100 pap', 100 m 4 nages).

Les fabuleux chronos réalisés en décembre à Budapest (records du monde sur 50 et 100 m papillon, record des championnats sur 100 m 4 nages) ont également boosté sa confiance. Il a ainsi pu préparer en toute quiétude au côté de son coach Massimo Meloni son grand rendez-vous de l'année, dans lequel il a frappé d'emblée.

C'est donc l'esprit libéré que Noè Ponti va s'attaquer au plat de résistance, le 100 m papillon, dont il avait été vice-champion d'Europe en 2022. Et le corps reposé, puisque les séries (et demi-finales) sur sa distance fétiche sont prévues vendredi et la finale samedi.

Battu pour 0''03 par Maxime Grousset sur 50 m malgré un nouveau record de Suisse (22''51), le Tessinois sera en outre revanchard à l'heure d'aborder le 100 m. A lui de démontrer qu'il est bel et bien passé dans une autre dimension, en allant chercher l'or samedi prochain dans le grand bassin de Singapour.

