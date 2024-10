Ponti bat son record du monde du 50 pap'

Noè Ponti tient la toute grande forme.

Le Tessinois a signé son premier record du monde, sur 50 m papillon, dans le cadre de la Coupe du monde en petit bassin à Shanghai. Il a nagé en 21''67 dimanche en séries.

Auteur d'un record d'Europe sur 100 m papillon et d'un record de Suisse sur 100 m 4 nages vendredi puis d'un record national sur 200 m 4 nages samedi, Noè Ponti a fait encore plus fort dimanche. Il a amélioré de 0''08 la marque détenue par le Brésilien Nicholas Santos et le Hongrois Szebasztian Szabo.

Noè Ponti avait échoué à 0''04 de ce record du monde en décembre dernier lors des Européens en Roumanie. La finale est programmée à 13h02 heure suisse.

