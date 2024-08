Ponti jouera les médailles sur 100 m papillon

Noè Ponti nagera bien pour les médailles sur 100 m papillon samedi soir dès 20h30 aux JO de Paris. Le Tessinois s'est hissé en finale en signant le 5e temps des demi-finales vendredi.

Auteur du 3e chrono des séries matinales dans La Défense Arena en 50''65, le médaillé de bronze de Tokyo 2021 a réalisé 50''60 en soirée, produisant son effort sur le retour. Comme il s'y attendait, la bataille pour les huit tickets de finaliste fut serrée: il fallait nager en 51''08 pour poursuivre l'aventure.

Deuxième meilleur performeur de la saison grâce à ses 50''16 réalisés en avril à Uster, Noè Ponti devra peut-être battre son record national pour se hisser sur l'estrade. La concurrence sera féroce, même si le champion olympique 2021 et recordman du monde Caeleb Dressel (13e des demies en 51''57) est passé à la trappe.

Kristof Milak, vice-champion olympique et recordman d'Europe (49''68) depuis la finale des Jeux de Tokyo et 1er des demi-finales en 50''38, sera en revanche bien là samedi soir dès 20h30. Et Maxime Grousset (2e en 50''41), Josh Liendo (3e en 50''42) ou Ilya Kharun (6e en 50''68) ont aussi les moyens de briser le rêve du Tessinois.

