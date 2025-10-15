Ponti s'impose à nouveau sur 100 m papillon

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti. Le Tessinois a cueilli la victoire ...
Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Noè Ponti.

Le Tessinois a cueilli la victoire sur 100 m papillon vendredi à Westmont, comme sept jours plus tôt à Carmel en ouverture de la Coupe du monde en petit bassin. Et il a terminé 2e du 100 m 4 nages, tout comme à Carmel.

Noè Ponti s'est imposé en 48''47 sur 100 pap', soit 0''06 de mieux qu'à Carmel, signant ainsi le 7e meilleur chrono de l'histoire sur la distance en bassin de 25 mètres. Comme dans l'Indiana, il a nettement devancé son dauphin, le Canadien Ilya Karhun (2e en 49''00).

De retour dans l'eau quelques minutes plus tard, le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO de Tokyo 2021 a pris la 2e place de la finale du 100 m 4 nages. Il a réalisé un temps de 50''76 (51''13 à Carmel) pour être à nouveau battu par l'Américain Shaine Casas (50''45).

Noè Ponti est inscrit sur 200 m papillon samedi dans l'Illinois, et sur 50 m papillon dimanche. Mais il pourrait bien renoncer à s'aligner sur 200 m, comme ce fut d'ailleurs le cas à Carmel une semaine plus tôt.

/ATS
 

