Ponti satisfait du chrono et du rang

Noè Ponti n'avait aucun regret à l'issue de la finale du 200 m papillon des JO de Paris, dont il a pris la 5e place. 'Je suis satisfait du résultat et du temps', a-t-il expliqué en zone mixte.

'Je nage deux fois 1'54''14 (un nouveau record de Suisse, en demi-finale puis en finale). Je gagne cinq positions par rapport aux Jeux de Tokyo, où je n'avais pas disputé la finale dans cette discipline', a rappelé le Tessinois de 23 ans.

'Il n'y a pas beaucoup de nageurs suisses qui ont terminé parmi les cinq premiers aux Jeux olympiques', a souligné Noè Ponti, qui est l'un des trois seuls médaillés olympiques de la natation helvétique avec Etienne Dagon et Jérémy Desplanches.

'J'ai tout donné, j'ai poussé tant et plus sur les 50 derniers mètres. Mais ils étaient tout simplement meilleurs devant moi', a-t-il reconnu. 'J'aurais peut-être pu nager en moins de 1'54. Mais moins de 1'53 (red: le médaillé de bronze Ilya Kharun a réalisé 1'52''80), ce n'est pas encore possible pour moi', a-t-il lâché.

Place à la récupération

'Les sensations dans l'eau étaient bonnes, cette course est bonne pour la confiance', a-t-il relevé. 'Maintenant, je veux récupérer au maximum avant d'entamer le 100 m papillon', dont les séries et les demi-finales sont prévues vendredi (et la finale samedi).

Se voit-il comme un candidat aux médailles sur 100 m papillon ? 'J'ai dit avant ces JO que les candidats seraient nombreux sur 100 m papillon. Je penserai d'abord aux séries, puis à la demi-finale et ensuite seulement à la finale', a-t-il expliqué. Mais 'si l'on ne rêve pas de médailles, ça ne sert à rien de nager'.

