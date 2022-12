Près de 4000 nageurs s'éclatent dans la rade genevoise

Quelque 4000 nageurs se jettent à l'eau ce week-end à l'occasion de la traditionnelle Coupe de Noël dans la rade de Genève. Pour cette 84e édition, qui bat tous les records de fréquentation, les participants s'éclatent dans la bonne humeur dans une eau à 8,8 degrés.

Déjà en vogue avant la crise sanitaire, la nage en eau froide fait de plus en plus d'adeptes. Les catégories humoristiques ont la cote avec 3500 personnes inscrites alors que les catégories compétition rassemblent 500 inscrits. La parité entre les femmes et les hommes est assurée, selon le site de la manifestation.

Les premières séries se sont élancées samedi matin à 9h00 pour nager 100 mètres le long du Jardin Anglais. Le speaker réchauffait l'ambiance matinale un peu fraîche surtout au moment de s'asperger avec des seaux d'eau. Des cris et des rires accompagnent ce moment qui précède le plongeon, pour les plus téméraires et le saut pour les plus traditionnels.

Comme chaque année, les participants ont mis le paquet pour rivaliser d'originalité avec leurs déguisements. Le public a pu ainsi admirer des Egyptiens, des Minions, beaucoup de Pères Noël mais aussi des canards, des méduses et des pirates. L'objectif étant tout de même de pouvoir nager correctement avec son déguisement.

Cette manifestation, classée dangereuse par Brigade de la navigation, est strictement encadrée. Des bateaux de sauvetage, de la police et des pompiers veillent à la sécurité des nageurs. Des plongeurs sont aussi présents de même que des samaritains à la sortie de l'eau. Créée en 1934, la Coupe de Noël est considérée comme la plus ancienne compétition sportive genevoise.

/ATS