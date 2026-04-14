Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse

Swiss Sport Integrity s'inquiète de la popularité croissante et de la prolifération sur internet ...
Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse

Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Swiss Sport Integrity s'inquiète de la popularité croissante et de la prolifération sur internet de produits miracles censés permettre d'obtenir un 'corps parfait'.

Le nombre de saisies effectuées l'an dernier a nettement augmenté.

Chargé de la lutte antidopage en Suisse, Swiss Sport Integrity annonce dans son rapport annuel que 1282 saisies de produits interdits ont été faites en 2025. Cela concerne notamment les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs) et l'ibutamoren, aussi appelé MK-677, un sécrétagogue de l’hormone de croissance et d’IGF-1.

Ces substances, prisées par certains amateurs des salles de fitness par exemple, facilitent la croissance musculaire et la sécrétion d'hormones de croissance, génératrices de meilleures performances comme l'espèrent ses utilisateurs.

Les effets secondaires sont importants. Le MK-677 peut provoquer une rétention d'eau, une augmentation de l'appétit, une augmentation du taux de glycémie et un dysfonctionnement sexuel. Les SARMs de leur côté augmentent le risque d’infarctus du myocarde ou d'attaque cérébrale et peuvent provoquer, entre autres, psychoses, lésions hépatiques, infertilité, atrophie des testicules et dysfonctionnements sexuels.

Le web est inondé de propositions de produits dangereux, fabriqués illégalement et sans contrôle de qualité, censés améliorer la vitalité et garantir une forme juvénile, prévient la fondation. 'Les athlètes qui commandent ou utilisent de tels produits dopants risquent des sanctions sévères, entraînant de longues suspensions', ajoute-t-elle. L'an dernier, une trentaine d'infractions aux normes antidopage ont été constatées.

Les atteintes aux normes éthiques ont aussi été conséquentes. Le centre indépendant d'enregistrement en la matière a recensé 501 signalements, un cinquième de plus qu'en 2024.

Un total de 2623 contrôles antidopage ont été effectués dans le cadre du programme de la fondation, débouchant sur 3621 prélèvements. Une attention particulière a été portée, durant le second semestre, vers les candidats à une sélection aux JO d'hiver 2026.

/ATS
 

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