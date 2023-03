Propriétaire d'Arsenal, la famille Kroenke se place à la présidence

Arsenal a annoncé un remaniement du conseil d'administration au sein duquel Stan Kroenke, propriétaire du club de football depuis 2018, et son fils Josh accèdent au rang de co-président des Gunners tandis que Tim Lewis, arrivé en 2020, devient vice-président exécutif.

'Il s'agit d'une simple évolution dans le cadre de laquelle nous faisons tous avancer Arsenal et réaffirmons en outre l'engagement de longue date de notre famille envers ce grand club', a déclaré Stan Kroenke, cité dans le communiqué d'Arsenal.

'Alors que la pandémie s'éloigne, la stabilité n'a jamais été plus importante qu'aujourd'hui et nous estimons que c'est le moment opportun pour formaliser ces rôles', précise-t-il.

Actionnaire du club londonien depuis mai 2007, l'homme d'affaires américain en a pris le contrôle total en 2018, via sa holding KSE (Kroenke Sports and Entertainment) qui possède également plusieurs franchises de basket-ball et hockey sur glace aux Etats-Unis (Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche).

'Nos objectifs et notre ambition ne faibliront jamais, présenter des équipes capables de remporter les meilleures compétitions et diriger notre club d'une façon qui inspire nos supporteurs passionnés', ajoute le dirigeant de 75 ans.

Celui-ci avait été critiqué au printemps 2021 pour son association au projet de Super League, projet concurrentiel de la Ligue des champions mené par le Real Madrid et la Juventus Turin notamment.

Cette saison, l'actuel leader de la Premier League se retrouve néanmoins bien placé à 11 matches de la fin du championnat pour remporter son premier titre depuis 2004.

/ATS