Psarofaghis: « On peut gagner chaque match »

Alinghi Red Bull Racing entre dans le vif du sujet jeudi au large de Barcelone.

Comme les quatre autres Challengers de la Coupe de l'America, le défi helvétique doit marquer les esprits - et éviter la dernière place - lors de la Coupe Louis Vuitton qui servira à désigner l'adversaire du Defender Team New Zealand.

Le barreur Arnaud Psarofaghis et ses partenaires subiront un test majeur dès la première journée de compétition. La Coupe Louis Vuitton démarrera en effet jeudi à 14h avec un duel entre Alinghi et l'équipage français Orient Express Racing Team, le seul que les Helvètes ont battu en régate préliminaire la semaine passée.

'L'objectif est de passer le cut', soit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Louis Vuitton, 'de gagner un maximum de matches en progressant à chaque sortie', a lâché Arnaud Psarofaghis mercredi en conférence de presse. 'Nous devrons aussi éviter les erreurs comme celles commises la semaine passée', a-t-il souligné.

Victime de deux démâtages avant même que la régate préliminaire ne débute, Alinghi a ainsi commis une erreur fatale de manoeuvre lors de son dernier duel perdu dimanche face à Luna Russa. 'On sait naviguer. On devra pousser fort. On peut gagner chaque match si on prend un bon départ', a poursuivi Psarofaghis.

Mais 'tout le monde est rapide, et chaque victoire aura son importance', a concédé le membre de la Société Nautique de Genève, qui estime par ailleurs que les victoires fêtées en 2003 et en 2007 par Alinghi dans la Coupe de l'America n'ajoutent pas de pression supplémentaire sur les épaules des Helvètes.

'Bien sûr que c'est un sacré héritage pour nous. Mais il s'agit seulement d'une pression positive', a-t-il assuré. 'On a tout ce dont on a besoin pour performer, on a les personnes qu'il faut à chaque poste. On doit continuer le travail fait depuis trois ans, reproduire en régate tout ce qu'on a appris', a-t-il glissé.

'Nous sommes prêts'

'On verra bien ce qui se produit, car tout peut arriver en match-race. Il faudra pousser fort', a répété Arnaud Psarofaghis. “La semaine dernière, nous avons pu voir que toutes les équipes sont dans le jeu”, a pour sa part expliqué Silvio Arrivabene, co-directeur général de l'équipe, cité dans un communiqué d'Alinghi.

“On peut s'attendre à une compétition très disputée et passionnante. Nous sommes prêts', a également affirmé Arrivabene. Les trois jours de pause ont permis 'de travailler sur la vitesse du bateau en appliquant les dernières idées et de revoir la coordination et les manœuvres pour que BoatOne (red: le bateau d'Alinghi) exprime tout son potentiel', souligne encore le communiqué.

A noter que, selon les spécialistes, l'AC75 'BoatOne' a été préparé pour les conditions de vent spécifiques du mois de septembre. Cité sur le site de la compétition, l'entraîneur Pietro Sibello l'a confirmé à demi-mot: 'Du côté de la conception, c'est toujours une question de compromis, et il faut choisir sa fenêtre. Nous avons une fenêtre bien définie à l'esprit', a-t-il expliqué.

Pietro Sibello n'a évidemment pas précisé de quelle fenêtre il s'agissait. 'Il se peut qu'une équipe soit assez bonne pour avoir une fenêtre plus large, mais nous savons où nous en sommes, nous savons où nous devons nous améliorer et nous avons une grande équipe pour nous pousser, donc nous sommes bons', a-t-il lâché.

Un marathon

C'est par ailleurs un marathon qui attend Alinghi et ses rivaux Britannia, Luna Rossa (ITA), NYYC American Magic (USA) et Orient Express Racing Team. Les équipes s'affronteront ainsi à deux reprises durant le double Round Robin qui débute jeudi. Des duels face à la Team New Zealand sont d'ailleurs aussi prévus, même s'ils ne compteront pas au classement.

Les quatre premiers de cette phase préliminaire, qui doit s'achever le 8 septembre, se qualifieront pour les demi-finales prévues au meilleur des neuf régates du 14 au 19 septembre. La finale de la Coupe Louis Vuitton, en format 'best of 13', doit avoir lieu du 26 septembre au 7 octobre. La Coupe de l'America se déroulera du 12 au 27 octobre, là aussi au meilleur des 13 régates.

