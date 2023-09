Quatre grands favoris pour une seule couronne

L'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la France ou à nouveau l'Afrique du Sud? Quatre favoris pour une couronne alors que la Coupe du monde de rugby commence en France.

L'issue s'annonce plus indécise que jamais à l'heure du coup d'envoi vendredi entre les All Blacks, triples champions du monde, et les Bleus, armés pour un premier sacre.

Sur leur sol, à moins d'un an des Jeux olympiques à Paris (26 juillet - 11 août 2024), le demi de mêlée star Antoine Dupont et sa bande ambitionnent de succéder aux Springboks. Et devenir ainsi la deuxième équipe de l'hémisphère nord à remporter la Coupe du monde de rugby, après l'Angleterre en 2003.

Gagner le titre pour une nation européenne serait une énorme prouesse. Car, hormis la parenthèse 2003, seules l'Australie (1991, 1999), l'Afrique du Sud (1995, 2007, 2019) et la Nouvelle-Zélande (1987, 2011, 2015) se sont partagé le trophée Webb-Ellis.

Vingt équipes en tout, réparties dans quatre groupes, participent au Mondial, organisé dans neuf stades et où 600'000 supporters en provenance de l'étranger sont attendus. Fait inédit, l'Amérique du Sud aura trois représentants: l'Uruguay, l'Argentine et le Chili.

/ATS