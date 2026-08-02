Rassemblement et veillée au Népal pour les alpinistes décédés

Des centaines de Népalais se sont rassemblés mardi à Katmandou pour une veillée aux chandelles en hommage aux dix alpinistes morts jeudi dans une avalanche sur le Broad Peak, situé dans le nord du Pakistan. Le célèbre Britanno-népalais Nirmal Purja est décédé.

Au son des psalmodies de moines bouddhistes, quelque 500 personnes en deuil ont allumé des bougies et de l'encens sur une place dans le centre de la capitale népalaise.

Nirmal Purja, qui dirigeait l'expédition, été tué avec neuf autres alpinistes, dont six guides de haute montagne népalais, après avoir été pris dans une avalanche meurtrière sur le Broad Peak - le 12e sommet du monde, 8047 m -, jeudi au Pakistan.

'Le Népal a perdu une génération de montagnards accomplis', a déploré Tul Singh Gurung, président de l'Association nationale des guides de montagne du Népal.

Les participants ont observé une minute de silence devant une banderole avec les photos des dix alpinistes décédés.

Au centre, les bougies ont été disposées de manière à reproduire la forme du drapeau national népalais, composé de deux triangles, scintillant dans la nuit.

'C'est une grande perte pour notre secteur de l'alpinisme', a souligné Man Raj Gurung, guide de haute montagne. 'Il faudra peut-être des années avant de revoir de tels alpinistes, car tout le monde ne sera pas prêt à faire un travail aussi risqué'.

Les hommages se sont multipliés et le prince William a exprimé ses condoléances.

Figure de l'alpinisme

En 2019, Nirmal Purja avait stupéfié le monde de l'alpinisme en gravissant les 14 plus hauts sommets de la planète - de plus de 8000 m - en à peine un peu plus de six mois, pulvérisant le précédent record de sept ans.

Son exploit a ensuite été raconté dans un documentaire sur Netflix, contribuant à inspirer une nouvelle génération d'alpinistes et à redorer le blason du Népal dans une discipline longtemps dominée par les aventuriers occidentaux.

En 2021, il avait fait partie de la première équipe entièrement népalaise à réussir l'ascension hivernale du K2, le deuxième sommet du monde après l'Everest (8.611 m).

Purja a redéfini l'alpinisme moderne, en mettant en avant le rôle des guides népalais de haute montagne, et en repoussant les limites des expéditions en haute altitude.

'Toute la ville a pleuré'

Dans sa ville natale de Ramnagar, dans le sud du Népal, où vit sa famille, des habitants viennent pour exprimer leur chagrin et rendre un hommage devant une photo de l'himalayste. 'Toute la ville de Ramnagar a pleuré', a déclaré à l'AFP une voisine, Shanta Ghale.

Au Pakistan, des secouristes locaux et des guides népalais ont poursuivi leurs opérations pour récupérer les corps des victimes et les ramener en bas.

Le Club alpin du Pakistan a annoncé dimanche qu'une équipe transportait quatre corps, celui de Purja, et ceux de deux autres Népalais et d'un Chinois, pour les descendre de la montagne.

/ATS