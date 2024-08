Record du monde pour Armand Duplantis, encore champion olympique

Armand Duplantis a réussi son pari fou. Le perchiste suédois s'est offert un deuxième titre olympique consécutif en battant son propre record du monde à Paris. Il a franchi la barre record de 6m25.

'Mondo' Duplantis a réalisé l'exploit qu'il avait manqué lors des derniers championnats d'Europe à Rome. Après deux essais manqués, il a finalement franchi la barre de 6m25 devant un public en délire lundi au Stade de France.

Ce record dépasse d'un centimètre celui qu'il avait établi à Xiamen le 20 avril. Le Suédois de 24 ans s'était déjà assuré son titre une demi-heure plus tôt lorsqu'il a été le seul à franchir 6m00. Il avait également effacé facilement une barre à 6m10 pour battre une première fois le record olympique.

Avant 'Mondo', seuls l'Américain Bob Richards, en 1952 et 1956, et la Russe Yelena Isinbayeva, en 2004 et 2008, avaient obtenu deux titres olympiques au saut à la perche. L'argent est revenu à l'Américain Sam Kendricks (5m95) et le bronze au Grec Emmanouil Karalis (5m90).

L'or après l'argent

Médaillée d'argent il y a trois ans à Tokyo, la Britannique Keely Hodgkinson est devenue championne olympique du 800 m. Elle s'est imposée en 1'56''72 devant l'Ethiopienne Tsige Duguma et la Kényane Mary Moraa.

Le 5000 m féminin est revenu à la Kényane Beatrice Chebet (14'28''56). La médaillée de bronze des Mondiaux 2023 a battu au sprint sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre et finalement déclassée. L'argent est revenu à la Néerlandaise Sifa Hassan et le bronze à l'Italienne Nadia Battocletti.

L'Américaine Valarie Allman a quant à elle remporté son deuxième titre olympique consécutif du lancer du disque avec un jet mesuré à 69m50.

/ATS