Records du monde et de Suisse en séries du 4x400 m mixte

La première soirée d'athlétisme a commencé en fanfare au Stade de France. En 3'07''41, le relais américain du 4x400 m mixte a pulvérisé en séries son record du monde, dans une course marquée aussi par un record de Suisse.

La formation helvétique, composée de Charles Devantay, Giulia Senn, Lionel Spitz et Yasmin Giger a été éliminée en prenant la 6e place de la série (la 11e en tout), mais le record national a été explosé de plus de 1''3, en 3'12''77. Pour se qualifier directement, il eût fallu courir en 3'10''74

Nouvelle discipline, le relais mixte progresse vite mais les chronos réalisés vendredi, devant 77'000 spectateurs, laissent présager une folle semaine d'athlétisme sans doute riche en autres records.

Le relais américain était formé de Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon et Kaylyn Brown. Un relais sans grande star, ce qui indique encore une forte marge d'accélération. L'ancienne marque a été améliorée d'environ une seconde et demie.

/ATS