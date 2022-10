Red Bull et Honda renforcent leur partenariat

Red Bull et son écurie soeur Alpha Tauri vont renforcer leur partenariat en Formule 1 avec la marque japonaise Honda.

Une collaboration marquée notamment le retour du logo sur les monoplaces des deux équipes dès ce week-end au Japon, ont-elles annoncé mercredi.

'Notre objectif commun est de continuer à produire des moteurs dominants et de remporter le plus de succès possible au cours des trois prochaines années', a déclaré Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull pour laquelle court le champion du monde en titre Max Verstappen.

Outre le retour du logo Honda sur les voitures, le deuxième pilote Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez deviendra ambassadeur de l'école de pilotage de la Honda Racing School (HRS).

Honda a officiellement quitté la F1 en fin de saison dernière mais a signé un accord courant jusqu'à la fin de la saison 2025 pour continuer à fournir une assistance technique dans le développement des moteurs à Red Bull et Alpha Tauri.

Si les groupes propulseurs sont maintenant fabriqués et développés principalement par Red Bull, ce sont les unités de puissance de Honda qui ont notamment permis au Néerlandais Verstappen d'emporter son premier titre mondial en 2021.

Selon la presse spécialisée, Honda réfléchirait désormais à prolonger son accord avec l'écurie au-delà de 2025.

A partir de 2026, un nouveau règlement sur les moteurs des F1 entrera en vigueur. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables.

D'ici là, le paddock arrive ce week-end sur le tracé de Suzuka, pour le Grand Prix du Japon, 18e manche de la saison (sur 22) qui pourrait voir à nouveau sacré Max Verstappen, solide leader au championnat.

