Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse ...
Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Roman Mityukov égale son record de Suisse du 100 m dos

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse à Uster. Le Genevois a nagé en 53''32, comme lors des Mondiaux de Fukuoka en 2023.

Mityukov a réalisé ce chrono lors du relais 4 x 100 m 4 nages avec ses coéquipiers de Genève Natation. Cela n'a toutefois pas suffi à remporter la course, les Genevois s'inclinant derrière le quatuor du SC Uster emmené par Noè Ponti et Antonio Djakovic.

Le Tessinois a également remporté avec brio le 50 m papillon en 22''96, sa meilleure performance de la saison. Seul son rival français Maxime Grousset a nagé plus vite que lui cette saison dans cette discipline (22''78).

/ATS
 

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