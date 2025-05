Royaume-Uni: une voiture heurte plusieurs piétons à Liverpool

Une voiture a foncé lundi soir sur la foule à Liverpool (nord de l'Angleterre) lors de la parade de la victoire du club de foot Liverpool FC en Premier League, faisant plusieurs blessés, selon les autorités et des journalistes de l'AFP sur place.

Un journaliste de l'AFP a vu au moins quatre personnes être évacuées sur des brancards.

Un homme de 53 ans de la région de Liverpool a été arrêté, selon la police.

'Les scènes à Liverpool sont épouvantables', a écrit sur X le premier ministre britannique Keir Starmer. 'Mes pensées vont à tous ceux qui sont blessés ou affectés', a-t-il ajouté, en parlant d'un événement 'choquant'.

'Je suis tenu informé des développements et je demande que nous laissions à la police l'espace nécessaire pour enquêter', a également écrit Keir Starmer.

La police a indiqué avoir été contactée peu après 18h00 (1900 en Suisse) 'à la suite d'informations faisant état d'une collision entre une voiture et un certain nombre de piétons' dans le centre de la ville.

Des images sur les réseaux sociaux montrent une voiture sombre foncer sur une foule compacte.

Le Liverpool FC organisait un défilé pour célébrer son triomphe en Premier League, avec des supporters présents en masse tout au long du parcours de la parade.

'Extrêmement rapide'

Des centaines de milliers de supporters s'étaient rendus dans les rues de la ville pour célébrer la victoire du club dans le championnat national.

Un témoin cité par l'agence britannique PA a dit avoir 'vu des gens allongés par terre, des gens inconscients'. 'C'était horrible. Tellement horrible', a dit ce témoin, Harry Rashid, 48 ans, qui assistait à la parade avec ses deux filles et son épouse.

Il a vu la voiture percuter la foule. Elle était 'extrêmement rapide'. Il a indiqué avoir entendu le bruit de personnes heurtées par le capot d'une voiture.

Des photos prises après l'accident montrent des cordons de police en place le long de la route, avec de nombreuses ambulances et un camion de pompiers également sur les lieux.

'Nous évaluons actuellement la situation et travaillons avec d'autres membres des services d'urgence. Notre priorité est de veiller à ce que les personnes reçoivent l'aide médicale dont elles ont besoin le plus rapidement possible', a déclaré un porte-parole du service d'ambulances North West Ambulance Service (NWAS).

/ATS