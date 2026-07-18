Ryan Fox remporte le British Open

Le Néo-Zélandais de 39 ans Ryan Fox a remporté le British Open à Southport, près de Liverpool. Une victoire pour le moins inattendue.

Ryan Fox, 59e au classement mondial, a remporté son premier titre majeur avec panache. Il a réussi un birdie (1 sous le par) sur quatre des six derniers trous, tout en concédant un bogey (1 au-dessus du par) au 15e trou. C'est sur son tout dernier putt que Fox a devancé l'Américain Cameron Young.

Personne ne s’attendait à une victoire de Fox qui a connu une saison en dents de scie. Aucune victoire ni même un top 5 lors de ses 15 premiers tournois. Il repart cette fois avec 3,2 millions de dollars. Fox n’est pas un inconnu en Suisse puisqu'il a déjà participé à plusieurs reprises à l'Open de Crans-Montana. Il y a neuf ans, il avait décroché la 9e place.

Fox est le troisième golfeur néo-zélandais à remporter un Majeur. Avant lui, Bob Charles et Michael Campbell en avait gagné chacun un. Chez les dames, Lydia Ko a décroché trois titres majeurs pour l'île du Pacifique.

Parmi les favoris, le numéro 1 mondial Scottie Scheffler, vainqueur l'an dernier, a fini au 4e rang. Scheffler a gâché sa dernière chance à l’avant-dernier trou, lorsqu’il a réalisé un bogey (1 au-dessus du par).

/ATS