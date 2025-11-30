SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Servette a réalisé le nul 4-4 à domicile face à Young Boys lors de la 15e journée de Super ...
SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

SL: Le festival offensif entre YB et Servette accouche d'un nul

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Servette a réalisé le nul 4-4 à domicile face à Young Boys lors de la 15e journée de Super League. Les Grenat concluent ce mois de novembre avec deux points en quatre matches.

Guillemenot a cru avoir fait le plus dur en inscrivant le doublé à la 61e, mais c'était sans compter le solo incroyable d'Adjam a traversé toute la défense à la 68e pour conclure d'un tir sous la latte de Frick pour le 4-3 en faveur des visiteurs.

Loin d'être abattus, les Grenat ont encore trouvé les ressources pour égaliser par Mraz de la tête à la 86e. Mais ils n'ont pas réussi à empêcher les Bernois de repartir du Stade de Genève avec un 5e match sans défaite face au SFC.

10 buts cette saison pour Bedia et Fassnacht

En première mi-temps, c'est Guillemenot qui a ouvert la marque à la 12e pour Servette, son premier but de l'après-midi. Fassnacht a égalisé sur sa première occasion, à la 26e, marquant ainsi son 10e but de la saison en championnat.

Ayé a remis les Grenat devant à la 33e minute par une reprise de volée devant les buts de Marwin Keller. Douline a espéré offrir le 3-1 au SFC à la 41e, mais sa réalisation est déclarée hors-jeu par la VAR.

Dans les arrêts de jeu de la première période, Sanches a ramené YB à deux partout, qui avait retrouvé le chemin des filets avec YB face à Winterthour. En deuxième mi-temps, Bedia a imité son coéquipier Fassnacht et a marqué également son 10e but cette saison de la tête à la 57e.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nina Christen tire sa révérence

Nina Christen tire sa révérence

Autres sports    Actualisé le 30.11.2025 - 16:19

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Articles les plus lus

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Les Suisses en argent

Les Suisses en argent

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 17:13

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Autres sports    Actualisé le 27.11.2025 - 21:45

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Européens de curling: les Suissesses en bronze

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 15:43

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Championnat d'Europe: les Suisses en quête du titre

Autres sports    Actualisé le 29.11.2025 - 05:03

Trois victoires pour les Suisses et les Suissesses

Trois victoires pour les Suisses et les Suissesses

Autres sports    Actualisé le 26.11.2025 - 21:19

Nicolas Huber au repos forcé

Nicolas Huber au repos forcé

Autres sports    Actualisé le 27.11.2025 - 18:45

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Deux patineurs russes et une bélarusse admis

Autres sports    Actualisé le 27.11.2025 - 21:45

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Championnat d'Europe: Les Suisses s'envolent pour la finale

Autres sports    Actualisé le 28.11.2025 - 11:07